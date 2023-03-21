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Экономика

Нюансы единого налогового счета объяснят жителям Псковской области

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проводить информационно-обучающие семинары, в рамках которых рассказывают налогоплательщикам о нюансах единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Так, ближайшие семинары пройдут сразу в двух районных центрах Псковской области - 22 марта в Новоржеве на улице Германа, 55 (администрация района) и в Пустошке на улице Революции, 39 (администрация городского поселения). 23 марта семинары состоятся в Опочке на улице Ленина, 57 (УФНС России по Псковской области (ОП г. Опочка)) и в Дно на улице Карла Маркса, 16 (администрация городского поселения). Начнутся мероприятия в 11:00. 

В качестве докладчиков выступят специалисты УФНС России по Псковской области, которые расскажут в том числе о возможности и алгоритме возврата переплаты по единому налоговому платежу (ЕНП), если на ЕНС образовалось положительное сальдо, а также об изменении порядка и сроков уплаты обязательных платежей.

Кроме того, 24 марта в 11:00 заместитель руководителя регионального УФНС России Юлия Фрис и начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом Управления Дмитрий Иванов проведут онлайн-вебинар на данную тему.

Подключиться к вебинару можно по ссылке

В пресс-службе напомнили, что налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь

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