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Общество

Четыре колодца отремонтированы в Новоржевском районе

Фото газеты «Земля Новоржевская»

В Выборской волости Новоржевского района началась реализация части полномочий по организации водоснабжения в сельских населённых пунктах. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская». Речь идёт об общественных колодцах.

Как рассказала глава Выборской волости Ольга Васильева, на данный момент уже отремонтировано и очищено четыре колодца в деревнях Ругодево, Старый Двор, Заречье, Посадниково, причём в Посадникове колодцем пользуется участник Великой Отечественной войны Юлий Петрович Смазнов.

«У нас есть ещё две пока не исполненные заявки жителей деревни Никулино (зареченского) и Стехново, — сообщает глава волости. — Средства позволяют, нам выделено на эти цели 200 тысяч рублей, поэтому выполним и их».

Напомним, соглашения между администрациями района и сельских поселений о передаче части полномочий, касающихся организации водоснабжения, были утверждены Собранием депутатов Новоржевского района на шестой сессии 21 февраля.

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