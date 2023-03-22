Штрафы до 300 тысяч рублей предложили ввести при скручивании пробега автомобиля

23:15, 21 марта 2023, ПАИ

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ввести штрафы за корректировку показаний одометра в ходе дебатов с участием кандидатов на пост президента ассоциации. Об этом сообщают «Известия».

По словам Подщеколдина, в законодательстве России нет наказания за скручивание пробега. Как отмечает газета, за это нарушение обманщика можно привлечь по ч. 1. ст. 7.27.1 КоАП (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), по которой полагается штраф в размере до пятикратной стоимости причинённого ущерба, но не менее 5 тыс. рублей, однако на практике это никто не делает.

Подщеколдин также подчеркнул, что 80 % рынка машин с пробегом приходится на серых дилеров, которые регулярно продают автомобили с подкорректированными показаниями одометра. За скручивание пробега предлагают штрафовать физических лиц на суммы до 300 тыс. рублей, а юридических — до 1 млн рублей, пишет издание.

Директор по рискам компании «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев рассказал «Известиям», что злоумышленники скручивают пробег абсолютно у любых машин, разница лишь в технической реализации: где-то его скручивают, а где-то останавливают, подключая специальные устройства к диагностическому разъёму автомобиля.