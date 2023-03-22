Работу по созданию ТОС в Пскове обсудят на «Серебряном дожде»

12:18, 22 марта 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Алексей Форш, депутат Псковской городской Думы, куратор Клуба ТОС и Совета председателей многоквартирных домов.

Как в Пскове идет работа по созданию ТОС, насколько это трудоемкий процесс и какие в нем есть подводные камни? Что лучше — маленькое ТОС, в границах одного подъезда, или большое, включающее несколько домов? Способны ли председатели многоквартирных домов сообща отстаивать свои интересы? С какими проблемами в сфере ЖКХ чаще всего обращаются избиратели к депутату гордумы?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.