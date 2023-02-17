Псковичам дали советы по выбору дизельного генератора

12:31, 24 марта 2023, ПАИ

В Псковском регионе, как и на всём отечественном рынке, всё большей популярностью пользуются независимые автономные источники энергоснабжения. Причина тому достаточно простая – частые проблемы в подаче электроэнергии в связи с пиковой нагрузкой на централизованных линиях. И в таких ситуациях незаменимым и оптимальным решением становятся дизельные генераторы, сообщили в компании AllGen.ru.

Дизельные генераторы по сути являются мини-электростанциями, которые решают проблему независимости в вопросе энергоснабжения от практически всевозможных факторов извне. Также, по проведённым подсчётам, дизельный генератор может стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для тех случаев, когда постоянное снабжение электроэнергией объекта нарушено в связи с различными факторами.

В таких случаях постоянное использование генератора скорее всего будет экономически выгодным и менее финансово затратным решением. Чаще всего дизель-генераторы используют на строительных площадках, для исключения возникновения перегрузок в электроснабжении, связанных с высокой энергозатратностью строительных инструментов. Довольно часто можно встретить портативные электростанции в частном секторе, в отделениях банков, в гостиницах, на промышленных объектах и т. д. При этом очевидным достоинством дизельных генераторов (по сравнению с бензиновыми) является экономичность в расходе топлива, а также сравнительно низкая цена.

На сегодняшнем уровне развития технологий налажен промышленный выпуск дизельных генераторов для практически любых нагрузок, мощностью от 3 до 3000 кВт. Так что в вопросе выбора дизель-генератора как для индивидуальных, домашних потребностей, так и для обеспечения энергией в случае её отсутствия офиса либо же целого предприятия трудностей не возникнет. Однако стоит помнить, что при выборе уровня мощности генератора необходимо добавлять 15-20 % к максимальному уровню нагрузки. Это поможет избежать быстрого износа оборудования.



Эталоном качества во всем мире являются итальянские дизельные генераторы Genmac, которые являются одним из мировых лидеров в производстве электростанций, отличающихся одним из лучших соотношением качества и цены. Компания занимается изготовлением генераторов с 1983 года. Оборудование компании отличается своей надёжностью и простотой в эксплуатации. В своих дизельных генераторах компания использует двигатели мировых лидеров машиностроения: Cummins, Mitsubishi, Perkins, Volvo Penta, John Deere, Iveco, Yanmar и другие. Компания занимается не только продажей собственного оборудования, но и арендой электростанций по доступным ценам, проектированием индивидуальных заказов и пр. Однако, несмотря на высокий рейтинг и лидирующие позиции на мировом рынке, компания Genmac не изменяет своей философии, ставя на первое место качество продукции и соответствие потребностям клиентов.

При выборе дизельного генератора стоит помнить, что экономить на качестве оборудования не стоит. При подходе «с умом» к этому вопросу дизель-генератор станет настоящим помощником в быту и будет служить верой и правдой не один десяток лет.

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