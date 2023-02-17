Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Маркет

Псковичам дали советы по выбору дизельного генератора

В Псковском регионе, как и на всём отечественном рынке, всё большей популярностью пользуются независимые автономные источники энергоснабжения. Причина тому достаточно простая – частые проблемы в подаче электроэнергии в связи с пиковой нагрузкой на централизованных линиях. И в таких ситуациях незаменимым и оптимальным решением становятся дизельные генераторы, сообщили в компании AllGen.ru.

Дизельные генераторы по сути являются мини-электростанциями, которые решают проблему независимости в вопросе энергоснабжения от практически всевозможных факторов извне. Также, по проведённым подсчётам, дизельный генератор может стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для тех случаев, когда постоянное снабжение электроэнергией объекта нарушено в связи с различными факторами.

В таких случаях постоянное использование генератора скорее всего будет экономически выгодным и менее финансово затратным решением. Чаще всего дизель-генераторы используют на строительных площадках, для исключения возникновения перегрузок в электроснабжении, связанных с высокой энергозатратностью строительных инструментов. Довольно часто можно встретить портативные электростанции в частном секторе, в отделениях банков, в гостиницах, на промышленных объектах и т. д. При этом очевидным достоинством дизельных генераторов (по сравнению с бензиновыми) является экономичность в расходе топлива, а также сравнительно низкая цена.

На сегодняшнем уровне развития технологий налажен промышленный выпуск дизельных генераторов для практически любых нагрузок, мощностью от 3 до 3000 кВт. Так что в вопросе выбора дизель-генератора как для индивидуальных, домашних потребностей, так и для обеспечения энергией в случае её отсутствия офиса либо же целого предприятия трудностей не возникнет. Однако стоит помнить, что при выборе уровня мощности генератора необходимо добавлять 15-20 % к максимальному уровню нагрузки. Это поможет избежать быстрого износа оборудования.

Эталоном качества во всем мире являются итальянские дизельные генераторы Genmac, которые являются одним из мировых лидеров в производстве электростанций, отличающихся одним из лучших соотношением качества и цены. Компания занимается изготовлением генераторов с 1983 года. Оборудование компании отличается своей надёжностью и простотой в эксплуатации. В своих дизельных генераторах компания использует двигатели мировых лидеров машиностроения: Cummins, Mitsubishi, Perkins, Volvo Penta, John Deere, Iveco, Yanmar и другие. Компания занимается не только продажей собственного оборудования, но и арендой электростанций по доступным ценам, проектированием индивидуальных заказов и пр. Однако, несмотря на высокий рейтинг и лидирующие позиции на мировом рынке, компания Genmac не изменяет своей философии, ставя на первое место качество продукции и соответствие потребностям клиентов.

При выборе дизельного генератора стоит помнить, что экономить на качестве оборудования не стоит. При подходе «с умом» к этому вопросу дизель-генератор станет настоящим помощником в быту и будет служить верой и правдой не один десяток лет.

 

Реклама

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 февраля 2023

В Новгородской и Псковской областях на 20% вырос объём интернет-трафика через точки доступа УЦН
07 декабря 2022

Шкаф-купе с доставкой предлагает интернет-магазин «Лазурит»

23 ноября 2022

Советский «Москвич» появится в новой сборке
19 ноября 2022

Правительство поддержит импортёров значимой продукции
09 ноября 2022

«Ростелеком» меняет мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink
08 ноября 2022

Билайн и Сеченовка обучили нейросеть определять патологии суставов
28 октября 2022

«Синикон Стандарт»: пластиковые трубы отменного качества
21 октября 2022

Аналитик больших данных: что за профессия и где пройти обучение

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...