Более 200 артистов примет участие в фестивале циркового искусства

20:06, 22 марта 2023, ПАИ

Международный фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове с 29 марта по 2 апреля. Начальник управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал о подготовке к проведению масштабного конкурса.

Участие в нём примет более 200 артистов из 40 различных городов России. Международный формат конкурса придадут участники из Минска.

«Уникальное событие для нашего города», — отметил Дмитрий Яковлев.

Он также уточнил, что идея проведения фестиваля именно в Пскове родилась после юбилея 55-летия Псковского цирка в прошлом году. Псковские циркачи известны во всей стране, ведь многие Гран-при различных фестивалей забирают именно наши артисты.

Для проведения фестиваля-конкурса отобрано самое профессиональное жюри. По результатам конкурса будет проведён гала-концерт.

Вся информация размещена в группе «Псковский скоморох» в соцсети "ВКонтакте".