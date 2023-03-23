Псков подписал соглашение о сохранении Балтийской водной системы

00:11, 23 марта 2023, ПАИ

Семь регионов Северо-Запада договорились о сотрудничестве в сфере сохранения и восстановления Балтийской водной системы, сообщает корреспондент РИА Новости.

«Сегодня на XXIII Международном экологическом форуме «День Балтийского моря» семь регионов Северо-Запада подписали соглашение о сотрудничестве с целью сохранения и восстановления Балтийской водной системы», — говорится в сообщении.

Соглашение регулирует межрегиональное взаимодействие по сохранению и восстановлению водной системы Онежское озеро – Ладожское озеро – река Нева – Финский залив. Предполагается, что подписание этого документа станет одним из оснований для включения экологических мероприятий в объединённый федеральный проект «Оздоровление водных объектов» с 2025 года.

Соглашение подписали руководители профильных ведомств Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.