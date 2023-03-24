Как не попасть в ловушки мошенников, рассказали псковским пенсионерам

12:28, 24 марта 2023, ПАИ

По каким схемам действуют телефонные мошенники и как не попасть в их ловушки, рассказали жителям Псковской области в региональном отделении Социального фонда России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.



«Они действуют по разным схемам и сценариям под разными лицами – чаще всего от имени социальных служб или Социального фонда. Но цель у них всегда одна – хищение финансовых личных средств», — говорится в сообщении.

Как рассказала управляющая отделением Наталья Мельникова, в контакт-центр отделения поступают сообщения граждан о таких звонках. «Незнакомцы разными способами (например, для перерасчета пенсии, доплаты за непрерывный стаж, «выплаты пособия детям войны» и т. д.) стараются узнать персональные данные. В большинстве своем бдительные граждане не ведутся на уловки и звонят на горячую линию Социального фонда, в полицию, в органы соцзащиты. Но есть, к сожалению, и те, кто попадает в эти ловушки».

В связи с этим отделение Социального фонда России по Псковской области призывает граждан быть бдительными и предельно внимательными при запросе от сторонних лиц их персональных и паспортных данных, номеров СНИЛС и номеров банковских карт, а также рекомендует незамедлительно сообщать о подозрительных фактах обращения вероятных преступников в правоохранительные органы.

Помимо этого, псковичей предупредили, что работники Социального фонда не оказывают на дому государственные услуги, не проводят опросы и не запрашивают по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт. «При этом они могут связываться с гражданами по телефону для того, чтобы сообщить о необходимости донести в клиентскую службу документы для установления той или иной выплаты. В адрес граждан от СФР могут направлять информационные письма (например, о необходимости посетить клиентскую службу для корректировки лицевого счета, об установлении ежемесячной денежной выплаты или федеральной социальной доплаты к пенсии и т. д.)», — говорится в сообщении.

Достоверные новости, номера телефонов горячих линий, графики приема, контакты территориальных органов и другая полезная информация размещены на официальном сайте Социального фонда России, на странице регионального отделения, а также в социальной сети «ВКонтакте».