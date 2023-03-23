Решить «мусорную» проблему с помощью рекламы предложил пскович

17:06, 23 марта 2023, ПАИ

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Запустить социальную рекламу на тему выброса мусора призвал псковский мастер народного творчества, керамист Юрий Пересада в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3. FM.

«Мне режет глаз, когда я вижу, как молодая, красивая девушка идет и кидает мусор прямо на улице. Надо сделать социальную рекламу, чтобы такого не было», - сказал гость студии.

Он считает, что молодому поколению нужно объяснять, что выбрасывать мусор где придется немодно и неправильно. При этом важно, чтобы эту мысль доносили авторитетные среди молодежи люди.

По словам гостя студии, раньше была хорошая социальная реклама о трезвом вождении, благодаря которой число пьяных водителей за рулем сократилось.