Более 2 тысяч кружек в год выпускает псковский керамист

17:40, 23 марта 2023, ПАИ

Более двух тысяч кружек изготавливает псковский мастер народного творчества Юрий Пересада. Об этом он рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

Гость студии вспомнил, что были времена, когда он за месяц обрабатывал более тонны глины.

Также мастер рассказал о обжиге глины. Сейчас он изготовливает изделия при температуре за 1000 градусов. Эта технология, по его словам, сложная и энергозатратная, однако она значительно повышает качество изделий.