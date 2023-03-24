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Что выясняет скрининг новорожденных, обсудят на радио «Серебряный дождь»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта, в 14:00. Собеседником ведущих станет заместитель главного врача Псковского перинатального центра по педиатрии, неонатолог Ольга Скачкова.

- Смотрим - проверяем. Что выясняет скрининг новорожденных? 

- Вакцина в драке с вирусами. Какие прививки получает новорожденный в роддоме?  

- Шкала Апгар. За что в роддоме ставят хорошие оценки?   

- Что означают низкие баллы по шкале Апгар и сказываются ли они на дальнейшем развитии ребенка? 

- Поводы для беспокойства. Какие самые распространенные заболевания у новорожденных? 

- Право на жизнь. С какой минимальной массой тела выхаживают появившихся на свет крох? 

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