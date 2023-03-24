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Чем неонатолог отличается от педиатра, объяснила псковский врач

Чем отличается неонатолог от педиатра, объяснила заместитель главного врача Псковского перинатального центра по педиатрии, неонатолог Ольга Скачкова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3FM). 

По ее словам, неонатолог занимается детьми первых четырех недель жизни, до 28 дней. Когда новорождённому исполняется 30 дней, то его уже принимает врач-педиатр.

«Каждый день - это как новая жизнь. Ребенок появляется на свет, и у него перестраивается большинство систем организма на новый лад, от внеутробной к постутробной. Перестраиваются круги кровообращения, терморегуляция, кожа. Отсюда возникают различные переходные состояния, и очень тонкая грань между переходным состоянием и патологией», - объяснила Ольга Скачкова.  

Врач заметила, что неонатология - это раздел педиатрии, причем наука достаточно молодая - она появилась в 1987 году. «До этого помощь новорожденным детям в родильных стационарах оказывали сначала акушеры-гинекологи. Потом поняли, что недостаточно знаний у этих специалистов, они все-таки должны заниматься молодой мамочкой, только что состоявшейся. А детьми стали заниматься педиатры, и здесь тоже на определенном этапе произошло понимание того, что это особенные дети, и у них совсем все по-другому, даже отличается от того, что будет через месяц, два, три. В итоге выделилась отдельная наука неонатология», - рассказала гостья студии.

По ее словам, младенческая смертность в России на порядок снизилась за несколько десятилетий. «Это очень большое достижение», - заключила Ольга Скачкова.  

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