Жительница Украины воссоединилась со своими детьми в Пскове

18:09, 24 марта 2023, ПАИ

Двое украинских детей, которые находились на территории России, вернулись к своей матери, проживающей на Украине. Их встреча произошла в Пскове. Об этом ПАИ сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Во время пребывания в Псковской области детям организовали интересную культурную и досуговую программу, в рамках которой они посетили памятники культурного наследия, познакомились с древней историей края, города Пскова и биографией его основательницы - святой княгини Ольги», - рассказал Дмитрий Шахов.

21 марта дети в сопровождении своей матери выехали через границу к месту постоянного жительства на территорию Украины.

«Воссоединении семьи удалось осуществить в результате взаимодействия двух уполномоченных по правам человека – Украины и России, – отметил Дмитрий Шахов. – Российские омбудсмены, несмотря на сложную международную обстановку, в течение предыдущего года и сегодня продолжают в рамках международного сотрудничества и взаимодействия вести активную работу, направленную на восстановление семейных связей несовершеннолетних граждан как Украины, так и России».

В этот раз воссоединению семьи помогли федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.