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Общество

Крупнейшая за последнее время магнитная буря прошла в атмосфере Земли

Крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря прошла в атмосфере Земли, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Согласно представленному на сайте графику, с 16:00 23 марта происходила магнитная буря уровня от G1 до G3 (от слабой до сильной). Пик был пройден около 2:00 ночи 24 марта. Буря начала стихать только к 12:00 24 марта и длилась почти сутки.

На сайте лаборатории назвали сегодняшнюю бурю наиболее крупной за последние несколько лет.

«Полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45-50 градусов, то есть в том числе на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время уже поступают массовые сообщения о полярных сияниях на широтах от 65 градусов и выше», — говорится в сообщении на сайте лаборатории, передаёт РИА Новости.

Согласно международной классификации, бури такого уровня могут привести к ложным срабатываниям систем защиты в сетях электроснабжения и перерывам в спутниковой навигации.

В лаборатории уточнили, что буря произошла в отсутствие крупных вспышек на Солнце и вызвана исключительно редким для событий такой силы фактором — попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра. Такие потоки формируются на Солнце в так называемых корональных дырах — тёмных областях короны с открытыми линиями магнитного поля, вдоль которых происходит мощное истечение вещества в межпланетное пространство.

Ранее сообщалось, что магнитные волнения перед бурей начались в Пскове 23 марта.

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