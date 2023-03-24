Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Псковской области 14 апреля

22:00, 24 марта 2023, ПАИ

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Псковской области 14 апреля на базе центра занятости населения по Пскову и Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Также он сообщил, что в 2022 году увеличился спрос на переселение наших соотечественников из стран, ведущих в отношении России недружественную политику.

В прошлом году участниками региональной госпрограммы переселения стали 197 человек, из которых половина – жители Латвии, Эстонии и Литвы.

«Тенденция сохраняется и в этом году: комитетом по труду и занятости Псковской области рассмотрено и согласовано 19 заявлений по переселению (с членами семей это 42 человека), уже прибыли в регион 16 человек», – написал глава региона.

Всего за 12 лет реализации региональной госпрограммы в Псковскую область на постоянное место жительства переехало более 11 тысяч человек из 21 страны.