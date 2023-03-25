Лучше один раз увидеть

23:15, 25 марта 2023, ПАИ

Чем же пахнут ремёсла?

В рамках регионального Форума работающей молодёжи, который проходит в Пскове, молодые специалисты побывали на экскурсиях в спортивно-развлекательном центре «Простория», в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», на Псковском хлекбокомбинате и в библиотеке. Чем запомнятся ребятам эти локации и какими практиками работы с молодёжью с экскурсантами поделились специалисты, узнал корреспондент ПАИ.

Главная задача организаторов форума, Псковского облсовпрофа и управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области, — показать ребятам, как организована работа в разных структурах и различных сферах деятельности: в промышленном производстве, сфере услуг и бюджетном учреждении.

В палаты за зарплатой

Безусловно, одним из увлекательнейших объектов на пути их следования оказался гостинично-ресторанный комплекс «Двор Подзноева». Экскурсия стартовала с ознакомления с историей комплекса. О нём ребята узнали в небольшом музее, рассказывающем о значимых находках, сделанных археологами в ходе раскопок.

И что особенно примечательно, студенты изучали его не как типичные экскурсанты, которые явились сюда, чтобы по-царски оттрапезничать, а как заинтересованные соискатели работы. Наготове были и вопросы: какие требования выдвигают к соискателям вакансий в отеле, спа-центре или ресторанах и доступны ли такие вакансии студентам?

– В регионе наблюдается нехватка рабочих кадров, — поделилась кадровик со стажем Елена Самолётова. — Но в одиночку с этим не справиться. Поэтому такие форумы помогают нам объединить усилия, чтобы наши кадры оставались в регионе. Именно поэтому мы посвящаем молодёжь в исторические моменты, чтобы у каждого в душе появлялась гордость за наш регион.

В компании уверены, что надо повышать статус рабочих профессий, а также таких, как официант и горничная. А ещё здесь с 2018 года активно работают с молодёжью и уверены, что в ней спасение бизнеса.

– Наша задача — привить ребятам то отношение к труду, которое мы хотим видеть в будущем, — отметила специалист.

Возможности без предела

Из эпохи Древней Руси переместиться в мир самых современных технологий молодёжь смогла в спортивно-развлекательном парке «Простория».

– Мы даём студентам старт в профессии, — говорит администратор кафе Марина Филиппова. — Сотрудничаем с ними очень активно. Некоторые ребята по окончании учебных заведений возвращаются к нам. В течение рабочего дня мы предоставляем им питание, чай и кофе. Даём возможность погрузиться в профессию и овладеть навыками коммуникации с гостями.

Хлебное место

Насколько хлебным является бизнес производства батонов, баранок и всевозможных сортов хлеба, участники форума узнали на Псковском хлебокомбинате. Облачившись в халаты, шапочки и бахилы, молодёжь с удовольствием постигала технологию производства хлебобулочных изделий. Так, ребята побывали в хлебобулочном цеху, где работало пять производственных линий.

– В штате нашего предприятия 700 человек, среднестатистическая зарплата — 37 тысяч рублей, но текучка кадров всё же есть, особенно среди работников со сменным графиком, — рассказала маркетолог Анастасия Головина. — Соответственно, нам требуются сотрудники. В связи с этим мы активно привлекаем студентов, которые учатся на профильных специальностях. Для них на бесплатной основе организовываем экскурсии и рассказываем о производстве с точки зрения профессий, заключаем с ними целевые договоры на дальнейшую работу.

Как пройти в библиотеку?

О том, кто и как осуществляет логистику книг в библиотеке, где они хранятся и как их каталогизируют, ребята узнали, побывав в здании Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

– На нашей базе действует Молодёжный центр, а также Центр креативных индустрий, где ребята реализуют всевозможные проекты, в том числе и совместно с нашим музеем «Двор Постникова», — рассказала заместитель генерального директора библиотеки Екатерина Ануфриева. — Они нацелены на молодёжную аудиторию. Кроме того, у нас действует сайт молодых литераторов. Они собираются в библиотеке и обсуждают свои произведения. Есть литературный клуб «Зеркало», который нацелен в том числе и на молодых писателей. Словом, молодёжь очень активна.

На этом насыщенный экскурсиями день был закончен — второй день форума с подведением итогов.