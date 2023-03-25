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Псковский драмтеатр представил «Морфий» на фестивале «Золотая маска»

Спектакль «Морфий» показал Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина для жюри и зрителей фестиваля «Золотая маска». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе драмтеатра

Показ прошёл с аншлагом на площадке московского театра «Современник». В зрительном зале присутствовали известные артисты Ирина Розанова, Игорь Гордин, Сергей Епишев, художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли, художественный руководитель Московского театра имени Пушкина Евгений Писарев, режиссёры Данил Чащин, Кирилл Вытоптов, Елизавета Бондарь и другие.

«В этом спектакле видна командная работа: вы слышите, вы видите друг друга, вы вместе, тут нет лидеров, это общее большое действо. Работа актёров и художников замечательная — спектакль хочется смотреть издалека, чтобы видеть общую картину. Я ожидала, что будет много фантазии. И если сравнить «Морфий» с музыкой — это джаз. Дмитрий Месхиев, поздравляю! Творите дальше, хулиганьте, это здорово», — поделилась актриса театра Ирина Розанова.

Имена лауреатов станут известны 22 апреля на торжественной церемонии вручения премии в Москве. Спектакль «Морфий» борется за награду в главной номинации («Лучший спектакль большой формы в драме») и в индивидуальных.

В Псковском театре драмы спектакль «Морфий» покажут 1 и 2 апреля. 

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