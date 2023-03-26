Разрушение кладки колокольни Троицкого собора в Пскове составляет 90-100%

09:23, 26 марта 2023, ПАИ

После снятия штукатурного слоя на карнизах колокольни Троицкого собора в Пскове было выявлено, что каменная кладка разрушена в более значительной степени, чем было определено комплексом предпроектных исследований, и составляет 90–100 % утраты камня. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отмечается, что фотофиксация утрат произведена на отметке 20 метров от основания звонницы. На этом уровне размещаются колокола.

Реставраторы занимаются заменой камня, инъектированием основания, стен, карнизов и других элементов каменной известняковой кладки.