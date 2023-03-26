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Общество

Разрушение кладки колокольни Троицкого собора в Пскове составляет 90-100%

После снятия штукатурного слоя на карнизах колокольни Троицкого собора в Пскове было выявлено, что каменная кладка разрушена в более значительной степени, чем было определено комплексом предпроектных исследований, и составляет 90–100 % утраты камня. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

Отмечается, что фотофиксация утрат произведена на отметке 20 метров от основания звонницы. На этом уровне размещаются колокола.

Реставраторы занимаются заменой камня, инъектированием основания, стен, карнизов и других элементов каменной известняковой кладки.

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