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Открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников пройдёт в Пскове сегодня

Торжественного открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Олимпиада объединила 318 школьников из 75 субъектов России и образовательного центра «Сириус», проявляющих интерес к изучению истории и научно-исследовательской деятельности. Мероприятия олимпиады способствуют созданию прочной интеллектуальной, смысловой и информационной основы для укрепления российского общества, осознания исторического единства.

При входе в Псковскую областную филармонию на улице гостей встречают артисты в костюмах рыцарей XII века.

Всероссийская олимпиада школьников проводится более 60 лет. В прошлом году её участниками стали порядка семи миллионов ребят со всей страны. Из них более 6 000 человек прошли на заключительный этап. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории приняли участие 295 учащихся из 71 региона России, из них 28 человек стали победителями, а 122 – призёрами.

С приветственным словом к школьникам обратятся первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, также участники мероприятия увидят видеоприветствие заместителя министра просвещения Российской Федерации Татьяны Васильевой.

В дни олимпиады планируется не только проведение конкурсных испытаний, но и культурно-досуговая программа, которая познакомит участников с историей Псковского края. После официального открытия школьникам представят концерт с песочной анимацией «Щелкунчик» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

Мероприятие продолжится консультацией участников финальных испытаний под руководством заместителя председателя центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по истории Анны Талызиной.

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