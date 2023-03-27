Как мы закрывали зимний сезон на Псковском озере

10:23, 27 марта 2023, ПАИ

Ледоход в черте города Пскова прошёл 23 марта. В прошлые зимы это нам говорило о том, что ещё десяток дней, а то и две недели можно со льда Чудского и Псковского озёр порыбачить. Но не в этом году.

«Лёд – огонь!»

18.03.23. Псковское озеро. За новостями с ледовых полей мы следим, да и непосредственно в формировании подобной новостной рыболовной ленты давно и активно участвуем. Собирались было уже закончить с Псковским озером – очень трудно стало нам добираться до судаково-окунёвых мест, да переключиться на Чудское, на плотву.

Лично для меня судак – рыба трудноуловимая, окуня если и надо, то совсем немного – лишь на уху, а вот плотва в моей рыбной гастрономии очень востребована. Но одно дело трезвый расчёт и другое – рыбацкий азарт. Вот он-то и поменял все наши планы на прошедшие выходные. И в четверг, и в пятницу с Псковского озера обрушилась просто лавина информации – окунь, крупный, везде, много, да ещё лёд после снегов, оттепели, дождей и опять морозов пришёл в чудесное состояние. Как выразился мой товарищ, побывавший в эти предвыходные дни на льду Псковского озера: «Лёд – огонь! И мы были на машине, и машин более полусотни я насчитал, и езжай куда хочешь». Именно последние автомобильные аргументы склонили и меня, и товарищей всё же отправиться за окунем крайний раз, а за плотвой, коль зима затянулась, ещё успеем.

Гладь-благодать

Так и поступили. На лёд выехали через Кривск, съезд там хороший, и направились ближе к острову Каменка. Как нам подсказали, до классного окунёвого места ровно 10 километров. Засекли по одометру и поехали. Действительно, лёд ровненький, ни воды, ни снега, ни трещин, ни заломов. В этом году и в самом деле лёд удивительно ровный стал ещё с ноября прошлого года, замерзали озёра без ветров, вот такая ледяная гладь-благодать и образовалась.

Ехать нам посоветовали между островами Каменка и Белов до большого и протяжённого залома льда, а там искать воткнутую жёлтую лопасть от какого-то пропеллера. Искали подсказку, но так и не нашли – и 10 км проехали, и все 14, но метка не обнаружилась. И рыбаков что-то никого не видно. Но нам и говорили, что рано выезжать сейчас ни к чему, окунь лишь часам к 10 просыпается. Ну а вдруг раньше клевать начнёт, а потому мы в 08:30 уже были на месте. Ну и что, что подсказанную точку не нашли, но ведь под нами вода, в которой много рыбы, попробуем и здесь. Просверлил я одну лунку, вторую – ничего, а в третьей начал кто-то не очень внятно бить-стучать по моей блесне, но мне его никак было не подсечь.

В это время и рыболовы стали дружно съезжаться, но не к нам, а примерно на один километр в обратную сторону вдоль залома. Товарищи тут же начали настаивать: «Хватит из себя профи строить, видишь, где правильные рыболовы собираются? Поехали туда». Я ещё минут десять безрезультатно поупирался, и мы переехали. Да, там поклёвывало, но далеко не у всех и не везде. Мы со Станиславом дружно начали сверлить лунку за лункой в поисках полосатой рыбки, а Дмитрий остался у машины. Около часа, а то и больше продолжались наши активные буровые работы – я три средненьких окушка выудил, Стас штук семь-восемь поймал.

За это время собравшиеся было здесь рыболовы переместились метров на триста от нас и уже там начали дружно подёргивать окунька. Переместились и мы туда, для чего пришлось переехать через залом льда. Место переезда было обозначено неподалёку – и перед нами там многие без проблем переезжали, и после нас. Тем не менее, подъехав к непростому месту на льду, я всё равно вышел, осмотрел его – крепкий лёд, множество следов, как автомобильных, так и другой техники.

Куда ни приеду – клёв тут же и заканчивается



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



Переехали залом льда без малейших трудностей. Но как только мы присоединились к группе рыболовов, клёв начал стихать. За час беготни на новом месте с буром наперевес я, наверное, поймал ещё трёх окушков. Станислав и вовсе блесну убрал и перешёл на ловлю мормышкой – клевать стало лучше, правда в улове стал преобладать ёрш, но и разнокалиберных полосатиков было немало. А вот Дмитрий опять удивил – никуда не бегал, не суетился, как просверлил три лунки возле машины, так и просидел у них всю рыбалку. И высидел.

Забегая вперёд, скажу, что его улов в итоге оказался самым увесистым в нашей компании. Но и в этом месте почти все рыболовы часа через полтора тоже разъехались-разбежались. Что делать? Тогда и я разбегусь – впереди, километрах в трёх, новая группа образовалась. Предложил товарищам туда переместиться, но они отказались. Поехал один. И там всё, как под копирку, только я приехал, как клёв и закончился. И опять рыболовы как-то очень быстро растворились, на этот раз переместились в сторону острова Белова.

Я долго не решался туда ехать, но когда остался почти один и совершенно без намёков хотя бы на мало-мальский клёв, тоже перебрался к острову. И опять опоздал. Метрах в семистах от острова собралась солидная группа рыболовов, человек этак сорок. Когда я подъехал и только подходил к ним, то заметил, что клюёт очень активно – одновременно человек десять в разных местах большого пятака перебирали руками, почти у каждого возле лунок было набросано не по одному десятку окуней. И только я умостился на свой ящик, как радостная картинка на глазах начала грустнеть – клёв очень быстро сошёл на нет. И здесь я успел словить лишь три или четыре окунька. Что за день? Везде я не успеваю.

А тут и товарищи звонят, пора, мол, и заканчивать: «Договаривались до 16 часов рыбачить, уже начало пятого, а тебя и близко не видно». Эх, даже на уху не наловил. «Еду. Через пятнадцать минут буду», – выдохнул я в ответ, собрал удочку и отправился в обратный путь к товарищам.

Лёд везде, где я ездил, был крепкий и ровный, без заломов и трещин. Но многочисленные снежные шляпы всё же движению мешали, я их старался объезжать, в них машина зарывалась и даже пару раз остановилась – под снегом вода, скользко, колёса в таких местах пробуксовывали. Возвращался по своей колее, и найти товарищей оказалось несложно, тем более к этому времени лишь они двое на старом месте и остались.

Приплыли…

Быстренько собрались, хлебнули горячего чаю и поехали в сторону дома. Но… далеко не уехали. Переезжая по своим же утренним следам через залом, лёд под передними колёсами провалился, машина потеряла скорость, остановилась и заглохла. И я, и мои пассажиры, все мы подумали – приплыли. Надо же, ведь десять минут назад я видел, как именно тут переезжал автомобиль и проехал без проблем, а мы уселись.

Вышли из машины, осмотрелись – пока катастрофы не случилось. Самое опасное – залом, он остался в двух метрах позади. Передние колёса прорезали лёд, который в этом месте оказался двойным, а сама машина плотненько улеглась на брюхо. Попытались выбраться своими силами – и побуксовали, и потолкали, и лопатой поработали. Но ситуация лишь усугублялась – передние колёса врезались в лёд ещё глубже, машина наклонилась на левый бок, да так, что уже и водительскую дверь было почти не открыть. В колее и под машиной проступила вода странного жёлтого цвета.

Что делать? Самим не выбраться. Нужна серьёзная помощь. Метрах в четырёхстах рыбачила группа рыболовов, там же и два автомобиля стояло, один из которых по силуэту был похож на «Ниву». «Стас, сходи, попроси, чтобы помогли дёрнуть. А мы пока буксир достанем да подкопаем, что сможем», – попросил я товарища.

Рыбацкое братство

Стас пошёл и уже через десять минут приехал назад на желанном автомобиле. За это время мы и из-под колёс снег и шугу выгребли, и топором впереди машины на метр лёд вырубили. Не было бы топора, то туго бы нам пришлось. А с ним верхний лёд пятнадцатисантиметровой толщины с трудом, но поддавался – его рубили небольшими полосами, кусками и выбрасывали в стороны.

Зацепили буксир за «Ниву», но – почти ни с места. В натяг – не помогает, с рывка – рвётся буксирный фал. Два раза буксир порвали и заметно его укоротили. Нет, так дело не пойдёт. Плюс ко всему, сдвинувшись на полметра, моя машина уселась ещё ниже и крепко упёрлась в лед передним бампером с явной угрозой его отрыва. И так, и этак пытались – машина раскачивается, а с брюха стащить её никак не получается. Решили обратиться за помощью опять к этим же рыболовам, чтобы пришли и попробовали вместе с «Нивой» руками вытолкать мою бедолагу. Молодцы. Огромное спасибо!

Никто не отказал в помощи, отложили удочки в сторону и пришли сразу впятером. Пока Стас ходил за ними, мы ещё подрубили лёд впереди машины, а под брюхо ну никак не подобраться, а там основная проблема и образовалась. И в раскачку, и приподнимая, и как только мы все вместе ни пробовали, но образовавшийся впереди ледяной бруствер никак было не преодолеть. И лишь когда «Ниву» переставили и её усилие направили почти под 90 градусов к оси моей машины, то сначала правое колесо зацепилось за верхнюю кромку льда и выбралось на него, затем левое и все остальные.

Ух! Не только я выдохнул с облегчением, но и каждый из участников эвакуации. Всех поблагодарили, пожали друг другу руки и разошлись. Ещё раз огромная благодарность всем, кто помог нам в этот не самый удачный день. Без вашей помощи трудно бы нам пришлось. И мы не раз выручали рыбаков-автомобилистов, попадавших в непростые ситуации и на льду, и на дорогах. Вот и нам добром откликнулось. Рыбацкое братство выручает, оно было, есть и всегда будет.

Двойной лёд и солнце

Осмотрели машину – всё цело, бамперы и выхлопная труба с глушителем на месте, обошлось без травматических последствий для автомобиля. Сели, поехали дальше к выезду на берег. С озера трудно без навигатора точно угадать место выезда. Куда примерно ехать – понятно, трубу котельной кривского пансионата отдыха издалека видно, но узкий проход меж камышей можно и проскочить.

А потому обрадовались, когда впереди нас замаячили «Жигули» – они явно ехали к этому же месту выезда на берег. Километров пять мы ехали за ними метрах в тридцати позади на скорости примерно 30-40 км/час. И вдруг, когда до берега оставалось около километра, жигулёнок резко мотануло в сторону, он несколько раз неуклюже подпрыгнул, заскользил боком, его занесло влево, вправо, но выпрямился и, не останавливаясь, поехал дальше. Я едва успел остановиться – впереди образовалась почти такая же колея с водой, очень похожая на ту, из какой мы с большим трудом только что выбрались.

Вышли из машины, осмотрелись – ни трещины, ни залома тут не было, но цвет льда явно отличался от окружающего – грязновато-жёлтый. И здесь двойной лёд! Осмотрели это пятно и метрах в сорока левее уже по тёмно-серому льду его объехали. Больше проблем не возникло, и минуты через три мы выехали на берег.

Да, бывает и такое. Ещё вчера, да что там вчера, сегодня утром лёд по всему озеру был как бетон. Но уже к обеду сегодняшние +6 градусов сделали своё весеннее дело. Давно мы не попадали в такие передряги.

Сезон моторизованного передвижения по льду мы закрыли не без приключений, к счастью, всё обошлось. Теперь только ножками.

P. S. Через день, в понедельник, 20 марта, мы отправились за плотвой на Чудское озеро в Подолешье. Думали, что самая экстремальная рыбалка этого сезона осталась позади, но, как оказалось, мы ошибались. О том, что с нами приключилось, – читайте в следующем выпуске рыболовной странички.