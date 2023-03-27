«Пиратские острова» откроют в Пустошкинском районе

16:05, 27 марта 2023, ПАИ

Об открытии экомаршрута «Пиратские острова» на озере Островито в Пустошкинском районе рассказал руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Уникальность одного из озер Островито в Пустошкином районе заключается в том, что в него вкраплено десять маленьких, средних и больших озёр. Так, родилась идея сделать уникальный водный экомаршрут с возможностью посещения озёр, и сейчас дизайнер тематически украшает острова под пиратскую тематику», - поделился гость студии.

В настоящее время уже закуплены катамараны, сап-борды и лодки. Также будет организована возможность проживания на островах и рыбалки. «В озере можно поймать плотву, щуку, судака, а порой даже попадаются угри», - отметил Константин Щербаков.

Кроме того, на озере Белое, которое традиционно является местом слета дайверов, планируется построить глэмпинг-лагерь.

Открытие трех островов состоится в первых числах мая. «Три острова будут готовы к маю, остальные семь - к августу», - уточнил гость студии.