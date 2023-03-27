Псковский эксперт объяснил, как привлечь инвестиции в бизнес

16:27, 27 марта 2023, ПАИ

Как успешно привлечь инвестиции в бизнес, рассказал руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Основное - это идея, без красивой идеи нельзя привлечь инвестиции, а также важны такие качества, как усидчивость, трудолюбие и напористость», - считает гость студии.

Также, по словам Константина Щербакова, важно показать инвестору результаты своей работы. «Идея, напор, трудолюбие и результат», - резюмировал он.