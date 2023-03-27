Псковский бизнесмен назвал проблему подготовки специалистов рыбной отрасли

17:00, 27 марта 2023, ПАИ

Проблему подготовки специалистов в рыбном бизнесе обозначил руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В сфере аквакультуры есть проблемы с подготовкой студентов, так как в институте дают только теоретические знания, а профессия рыбовод - это на 70 % практика. Это тот человек, который не боится взять рыбу в руки и провести какие-либо манипуляции», - пояснил он.

Также на самом предприятии идет подготовка кадров. «Не скажу, что совсем нет проблем, но мы воспитываем свои кадры и находимся в процессе данной работы», - отметил Константин Щербаков.

По его словам, на практику на псковское рыбное производство приезжали студенты Российского государственного гидрометеорологического университета и Морского колледжа Санкт-Петербурга.