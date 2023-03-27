Студенты ПсковГУ подготовили Псково-Печерский монастырь к Пасхе

20:51, 27 марта 2023, ПАИ

Преподаватели и студенты колледжа ПсковГУ приняли участие в подготовке Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря к празднику Светлой Пасхи, сообщает группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви».

На минувшей неделе преподаватели и студенты колледжа Псковского государственного университета помогали в подготовке Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря к празднику Светлого Христова Воскресения. Добровольцы занимались уборкой территории и внутреннего убранства храма: очищали и мыли ворота, потолки, стены и двери, протирали иконы, кресты и другую богослужебную утварь. Трудились с молитвой, умилением и духовным трепетом. По окончании работ приложились к мощам святого преподобного Семиона Псково-Печерского.

Работами руководил насельник Псково-Печерской обители иеромонах Анатолий (Донцу), который сердечно поблагодарил помощников в труде и вручил каждому труженику на молитвенную память настольную книгу архимандрита Иоанна (Крестьянкина).