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Общество

Опасность затопления представляют реки Ловать, Лазавица и Коломенка

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Администрация Великих Лук прокомментировала ситуацию с подтоплением Великолукского района.

Резко наступившее в середине марта потепление логично привело к началу обильного таяния всей накопившейся за зиму снежной массы. И таяние снега в городе — лужи и грязь на улицах — это неприятно, но краткосрочно и преодолимо. Гораздо большую угрозу несёт половодье, когда разлившиеся реки в период весеннего снеготаяния могут нанести серьёзный ущерб хозяйству, а иногда и жизни людей.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Опасность в городе Великие Луки представляет затопление территорий разлившимися реками — Ловатью, Лазавицей и Коломенкой. В этом году свой характер показали все три реки. Коломенка подтопила участки домов на улицах Винатовского, Новосокольнической, Ботанической, также было краткосрочное подтопление автомобильной дороги на улице Маршала Жукова, что стало серьёзным препятствием для автотранспорта. Лазавица подтопила ряд участков на улицах Фурманова, Чапаева, Чехова, Прудхозной и Лазавицкой набережных, перекрыла движение по улице Чехова. Сохраняется угроза выхода воды на дорогу в местах пропуска под улицей Революционной и объездной дорогой в районе деревни Боровицы с перекрытием движения по ним.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Река Ловать подтопила набережные Лейтенанта Шмидта и Краснофлотскую, а также участки на улице Низовой и в деревне Рыканово. На сегодняшний день уровень воды в Ловати высок как никогда.

Среднее многолетнее значение уровня воды в марте составляет 159 см, а в минувшее воскресенье оно было превышено почти в 2,5 раза и достигло 389 см. При этом рост уровня воды продолжается, так как интенсивное таяние снега в водосборе реки не прекращается.

«На сегодняшний день по возможности силами подрядных организаций «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз» производится откачка затопленных участков, а также расчистка водоотводных канав», — уточняют в администрации.

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