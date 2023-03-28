На Запсковье заменят часть старого коллектора
Глава города Пскова Борис Елкин рассказал о причинах подтопления подвалов на Текстильной, д. 2 . Тому виной старый коллектор хозяйственно-бытовой канализации, который проходит по улицам Текстильной, Петрова, Алтаева и Ипподромной. Об этом глава города сообщил в своём Telegram-канале.
Весной при активном таянии снега, когда все стоки ливневой канализации направляются в хозбытканализацию, он не справляется с нагрузкой.
«Проблема давняя, но в прошлом году мы приступили к её решению. По моему поручению горводоканал разработал проект замены 1 км аварийного участка сети», — уточняет глава города.
До конца этого года часть старого железобетонного коллектора будет заменена пластиковым большего диаметра. Это значительно улучшит его пропускную способность.
В планах также прочистить всю систему в этом районе. С 1 апреля, когда вся ливнёвка перейдёт в ведение горводоканала, специалисты вплотную займутся проблемными участками.
Сейчас в прочистке коллектора задействованы три единицы техники.
«Люди работают до сих пор. Завтра специалисты приступят к откачиванию воды из подвалов», — отметил Борис Елкин.