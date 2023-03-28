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Политика

Андрей Маковский станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

Лидер Псковского регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, в 14:00 мск. 

Ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко обсудят с Андреем Маковским позицию партии на предстоящих губернаторских и муниципальных выборах, поговорят о региональных и федеральных законодательных инициативах и кадровых изменениях у «Новых людей», а также о том, как чувствует себя молодая партия на общественно-политическом пространстве Псковской области. 

Видеотрансляция программы «Оглавление» будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в ВК. 

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