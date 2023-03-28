Две улицы перекроют на Запсковье с 3 апреля

13:08, 28 марта 2023, ПАИ

Временное ограничение движения по улице Ипподромной и проспекту Энтузиастов для проведения дорожных работ вводится с 3 апреля по 3 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова.

По улице Ипподромной будет закрыто движение на участке от улицы Александра Матросова до проспекта Энтузиастов, на проспекте Энтузиастов - от улицы Ипподромной до перекрестка с улицей Белинского.

В качестве объезда определены улицы Леона Поземского и Труда.

Движение автобусов городских маршрутов № 25 и № 5, а также дачных маршрутов № 166 и № 138 будет осуществляться по измененной схеме по улицам Леона Поземского и Труда.