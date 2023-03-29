Сколько псковичей накопили долги за вывоз мусора, расскажут на «Серебряном дожде»

11:29, 29 марта 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 29 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Елены Лешкиной станет генеральный директор компании «Экопром» – регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области – Александр Киселев.

- Сколько псковичей накопили долги за вывоз мусора?

- Почему формируются задолженности и всегда ли в этом виноваты потребители?

- Как не платить за вывоз мусора в городе, если на всё лето уехал на дачу?

- Какой мусор дачники могут отправить в контейнер, а какой всё же придётся утилизировать другим способом?

- Сколько дачных кооперативов организовали вывоз отходов? Как садоводству заключить договор с регоператором? Можно ли поставить персональный контейнер на собственной даче?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания».