Эксперты назвали преимущества использования VPS сервиса

11:34, 30 марта 2023, ПАИ

Понятие VPS сервера. Стандартные преимущества VPS. Причины использовать VPS. Варианты использования сервера VPS. Возможности VPS хостинга.

Что такое VPS и для чего он используется?

Услуга по предоставлению в аренду сервера, который успешно прошел технологию виртуализации, называется VPS. Несмотря на то что данное понятие считается простым и понятным для большинства опытных клиентов хостинговых услуг, многие новички не до конца понимают, какие возможности и преимущества их ожидают.

Поэтому разобраться с тем, что такое VPS, можно намного проще. К примеру, если человек желает создать собственный интернет-магазин, который будет наполнен множеством товаров, услуг, иметь различные страницы, фильтры и прочие опции. Для запуска полноценного интернет-магазина ресурсов стандартного хостинга будет недостаточно.

Ведь клиенту потребуется:

- Наличие собственного IP-адреса (в некоторых случаях сразу нескольких IP-адресов под каждый проект).

- Возможность установить собственное ПО.

- Возможность самостоятельно выполнять все тонкие настройки.

В таком случае потребуется виртуальный сервер или VPS, в котором все вышеуказанные возможности включены в стандартный пакет услуг. Арендовать VPS хостинг на сайте провайдера можно по максимально выгодным ценам. Благодаря огромной конкуренции в данной отрасли хостеры стараются заинтересовать своих клиентов высоким качеством услуг и демократичной стоимостью.

Зачем используется VPS?

Вариантов применения всех возможностей VPS более чем достаточно. Это связано с тем, что каждому клиенту предложен определенный набор ресурсов, возможностей, которые он сможет использовать исключительно для своих проектов. Таким образом, удается исключить вероятность неправильного распределения нагрузок.

В результате VPS активно используется для:

– Всевозможных сайтов – начиная с форумов и заканчивая полноценными интернет-магазинами со множеством страниц.

– Разработки, будущего тестирования проектов, программных продуктов. Выбирая VPS для Битрикса, удастся организовать работу всей команды независимо от того, в какой точке страны они находятся.

– Игровых серверов – клиент сможет самостоятельно подобрать идеальное ПО, которое подойдет под конкретную игру.

Этот список практически бесконечный: VPS используют для почтовых серверов, для VPN и прочего. За счет всех преимуществ такого сервера можно наладить качественную работу любого из интернет-порталов, а также вывести его в топ поисковой выдачи.

Какие преимущества предлагает VPS?

Важной особенностью VPS является существенная экономия. Ведь клиент получает уникальную возможность – арендовать часть или весь физический компьютер без необходимости его дальнейшего обслуживания.

Кроме того, отмечают еще несколько важных причин, из-за которых данный сервер считается весьма востребованным:

Отсутствие недобросовестных «соседей». Ведь VPS сервер, который можно купить по ссылке, работает автономно от остальных серверов. Клиенты не зависят от своих «соседей», так как имеют отдельные объемы ОЗУ и прочие выделенные мощности.

Высокие показатели надежности. Этот фактор можно объяснить наличием собственных аппаратных мощностей. Данный пункт напрямую связан с предыдущим.

Наличие своего IP-адреса. Некоторые провайдеры за отдельную плату предлагают сразу несколько адресов – под каждый сайт. Все это положительно влияет на дальнейшее продвижение интернет-портала в поисковых системах.

Еще один важный нюанс – наличие root-доступа. Это означает, что владельцы серверов имеют полное право вносить изменения в настройки, подготавливая VPS к работе.

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