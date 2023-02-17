Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Маркет

Эксперты назвали преимущества использования VPS сервиса

Понятие VPS сервера. Стандартные преимущества VPS. Причины использовать VPS. Варианты использования сервера VPS. Возможности VPS хостинга.

Фото: Изображение от rawpixel на freepik.com

Что такое VPS и для чего он используется?

Услуга по предоставлению в аренду сервера, который успешно прошел технологию виртуализации, называется VPS. Несмотря на то что данное понятие считается простым и понятным для большинства опытных клиентов хостинговых услуг, многие новички не до конца понимают, какие возможности и преимущества их ожидают.

Поэтому разобраться с тем, что такое VPS, можно намного проще. К примеру, если человек желает создать собственный интернет-магазин, который будет наполнен множеством товаров, услуг, иметь различные страницы, фильтры и прочие опции. Для запуска полноценного интернет-магазина ресурсов стандартного хостинга будет недостаточно.

Ведь клиенту потребуется:

- Наличие собственного IP-адреса (в некоторых случаях сразу нескольких IP-адресов под каждый проект).

- Возможность установить собственное ПО.

- Возможность самостоятельно выполнять все тонкие настройки.

В таком случае потребуется виртуальный сервер или VPS, в котором все вышеуказанные возможности включены в стандартный пакет услуг. Арендовать VPS хостинг на сайте провайдера можно по максимально выгодным ценам. Благодаря огромной конкуренции в данной отрасли хостеры стараются заинтересовать своих клиентов высоким качеством услуг и демократичной стоимостью.

Зачем используется VPS?

Вариантов применения всех возможностей VPS более чем достаточно. Это связано с тем, что каждому клиенту предложен определенный набор ресурсов, возможностей, которые он сможет использовать исключительно для своих проектов. Таким образом, удается исключить вероятность неправильного распределения нагрузок.

В результате VPS активно используется для:

– Всевозможных сайтов – начиная с форумов и заканчивая полноценными интернет-магазинами со множеством страниц.

– Разработки, будущего тестирования проектов, программных продуктов. Выбирая VPS для Битрикса, удастся организовать работу всей команды независимо от того, в какой точке страны они находятся.

– Игровых серверов – клиент сможет самостоятельно подобрать идеальное ПО, которое подойдет под конкретную игру.

Этот список практически бесконечный: VPS используют для почтовых серверов, для VPN и прочего. За счет всех преимуществ такого сервера можно наладить качественную работу любого из интернет-порталов, а также вывести его в топ поисковой выдачи.

Какие преимущества предлагает VPS?

Важной особенностью VPS является существенная экономия. Ведь клиент получает уникальную возможность – арендовать часть или весь физический компьютер без необходимости его дальнейшего обслуживания.

Кроме того, отмечают еще несколько важных причин, из-за которых данный сервер считается весьма востребованным:

Отсутствие недобросовестных «соседей». Ведь VPS сервер, который можно купить по ссылке, работает автономно от остальных серверов. Клиенты не зависят от своих «соседей», так как имеют отдельные объемы ОЗУ и прочие выделенные мощности.

Высокие показатели надежности. Этот фактор можно объяснить наличием собственных аппаратных мощностей. Данный пункт напрямую связан с предыдущим.
Наличие своего IP-адреса. Некоторые провайдеры за отдельную плату предлагают сразу несколько адресов – под каждый сайт. Все это положительно влияет на дальнейшее продвижение интернет-портала в поисковых системах.

Еще один важный нюанс – наличие root-доступа. Это означает, что владельцы серверов имеют полное право вносить изменения в настройки, подготавливая VPS к работе.

Реклама ООО «АДМИНВПС»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 февраля 2023

В Новгородской и Псковской областях на 20% вырос объём интернет-трафика через точки доступа УЦН
07 декабря 2022

Шкаф-купе с доставкой предлагает интернет-магазин «Лазурит»

23 ноября 2022

Советский «Москвич» появится в новой сборке
19 ноября 2022

Правительство поддержит импортёров значимой продукции
09 ноября 2022

«Ростелеком» меняет мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink
08 ноября 2022

Билайн и Сеченовка обучили нейросеть определять патологии суставов
28 октября 2022

«Синикон Стандарт»: пластиковые трубы отменного качества
21 октября 2022

Аналитик больших данных: что за профессия и где пройти обучение

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...