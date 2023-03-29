Псковских дачников призвали заключить договоры на вывоз ТКО

16:20, 29 марта 2023, ПАИ

Заключить договоры на вывоз мусора призвал СНТ регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области. Как сообщил директор компании «Экопром» Александр Киселев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM), это связано с началом дачного сезона и необходимостью вывоза переполненных контейнеров.

На сегодняшний день в регионе 200 СНТ, из них договоры заключили только 44. «Кто-то из дачников уже заключил договоры, но другие продолжают выбрасывать мусор в лес или сжигать», - отметил гость студии и добавил, что заключить договор может только СНТ, а не каждый дачник по отдельности, так как они являются частью юридического лица.

«Если в этом году получится, то призовем и остальные СНТ заключить договоры на вывоз ТКО», - резюмировал Александр Киселев.