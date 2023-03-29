Псковским дачникам объяснили, что нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО

16:58, 29 марта 2023, ПАИ

Какой мусор нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО, объяснил дачникам регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области – руководитель компании «Экопром» Александр Киселев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это сложный вопрос, потому что в контейнеры выбрасывают все, вплоть до строительного мусора, веток и земли», - отметил гость студии и пояснил, что в баках нельзя складировать перечисленные матералы. Кроме того, в районах установлены специальные баннеры с информацией о том, что можно помещать в контейнеры для ТКО, а что запрещено.

«Для строительного мусора есть отдельные контейнеры - нужно позвонить и вам его привезут и заберут. Если заказываете контейнер, то заберем все, что вам необходимо утилизировать», - пояснил Александр Киселев.