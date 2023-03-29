Более 500 стихийных свалок ликвидировали в Псковской области за год

17:35, 29 марта 2023, ПАИ

Более 500 несанкционированных свалок ликвидировали на территории Псковской области за прошлый год. Об этом сообщил руководитель компании «Экопром», являющейся регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, Александр Киселев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«За 2019 год мы ликвидировали 380 несанкционированных свалок, за 2020 год — 440, за 2021 год — 443 и за 2022 год мы убрали 568 таких свалок», — рассказал гость студии.

Он отметил, что перед ликвидацией свалки собственнику земли направляют обращение и дают 30 дней на её уборку. «Если в течение 30 дней он её не убирает, то свалку ликвидируют и дальше дело передаётся в суд», — пояснил Александр Киселёв.

«При этом туристы и дачники стали намного уважительнее относиться к выбросу ТКО. Кроме того, радует и наша молодёжь, которая хочет, чтобы после неё было чисто. И сейчас стало меньше мусора на дорогах», — заметил он.