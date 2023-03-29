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Происшествия

Полсотни преступлений раскрыли псковские полицейские в ходе операции «Быт»

50 преступлений превентивной направленности раскрыли полицейские в рамках операции «Быт» в Псковской области с 20 по 26 марта. Из них 18 связаны с причинением телесных повреждений, шесть угроз убийством, три нарушения в сфере миграционного законодательства. За неисполнение установленных судом обязанностей и ограничений в отношении отдельной категории граждан составлено 59 административных протоколов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

В проведении операции приняли участие 297 сотрудников полиции, а также 43 представителя общественности и образовательных учреждений. Была организована отработка жилого сектора в городах и селах путем поквартирного и подворного обхода жилого сектора. Участники рейда посетили 1537 квартир и 710 частных домовладений, в том числе 33 квартиры притонного характера, в которых допускалось систематическое распитие спиртных напитков.

По месту жительства проверено 697 лиц, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел, а также 152 жителя, которые состоят на совместных учетах ОВД и уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области.

На профилактический учет ОВД поставлено 26 человек, в том числе 11 несовершеннолетних правонарушителей. В суд направлено восемь заявлений об установлении административного надзора в отношении ранее судимых лиц. В территориальные межведомственные комиссии по профилактике правонарушений направлена информация о заслушивании 19 лиц из группы риска, уточниил в УМВД.

В ведомстве отметили, что в период проведения операции «Быт» тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве в области не допущено.

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