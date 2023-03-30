Дирижер проекта «Детская филармония» станет новым гостем программы «Минкульт»

13:19, 30 марта 2023, ПАИ

Дирижер Детского оркестра русских народных инструментов, музыкант, педагог Юлия Баранчикова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 30 марта, в 14:00.

Темы для обсуждения:

«Детская филармония»: как в Псковской области появилось два детских оркестра?

От первоклассников до студентов: насколько сложно собрать юных музыкантов в одну творческую команду?

«Одним глазом в партию, а двумя – на меня»: как сохранить дисциплину в детском оркестре?

«Валенки да валенки…»: играет ли Баха, рок и джаз коллектив народных инструментов?

«Растяни меха!»: как инструменталист становится дирижером?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».