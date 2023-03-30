Развитие фитнес-индустрии Псковской области обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»

12:32, 30 марта 2023, ПАИ

Состоянию и тенденциям развития фитнес-индустрии Псковской области посвящен выпуск программы «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский».

В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова - предприниматель, руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко.

В программе поговорили о том, чем отличается спортзал от фитнес-клуба, какие тренды сегодня являются основными на рынке «здорового» бизнеса, насколько велика конкуренция в сфере фитнес-услуг, а также преимущества работы с квалифицированным тренером перед инструктором без образования.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы - директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров — обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.