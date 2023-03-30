Дирижер «Детской филармонии» рассказала о цели проекта

15:52, 30 марта 2023, ПАИ

Дирижер проекта «Детская филармония» Юлия Баранчикова рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM о целях запуска проекта.

«Главной целью было привлечь ребят из районов Псковской области, чтобы были не только из Пскова, а изо всех муниципалитетов», – рассказала гостья студии. В дальнейшем, по ее словам, этот проект позволит увеличить количество кадров в ансамблях и оркестрах Псковской области.

Напомним, что в проекте «Детская филармония» участвуют 90 ребят из детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области. Детский оркестр русских народных инструментов собрал в своем составе 67 учеников по классу балалайки, домры, баяна, гуслей, аккордеона и ударных. В детский камерный оркестр вошли 23 начинающих музыканта по классу скрипки и виолончели.