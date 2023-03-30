В «Детскую филармонию» отобрали лучших музыкантов со всей Псковской области

17:25, 30 марта 2023, ПАИ

Как проходили прослушивания в рамках проекта «Детская филармония», рассказала дирижёр «Детской филармонии» Юлия Баранчикова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Частично прослушивания у нас были в очном формате, частично - в дистанционном. Ребята из районов присылали нам видео, и мы совместно с преподавателями отбирали лучшие выступления со всей Псковской области», - рассказала гостья студии.

После отбора начались репетиции. Здесь преподаватели столкнулись с проблемой - выяснилось, что дети не умеют понимать дирижера и играть в команде, так как раньше они выступали только с сольными номерами. Но уже к генеральной репетиции юные музыканты научились играть в оркестре и различать движения дирижера, рассказала Юлия Баранчикова.

Напомним, что в проекте «Детская филармония» участвуют 90 ребят из детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области. Детский оркестр русских народных инструментов собрал в своем составе 67 учеников по классу балалайки, домры, баяна, гуслей, аккордеона и ударных. В детский камерный оркестр вошли 23 начинающих музыканта по классу скрипки и виолончели.