Псковский дирижёр указала на проблему в музыкальном образовании

16:38, 30 марта 2023, ПАИ

На проблему в образовании, которое дают музыкальные школы в России и, в частности, в Псковской области, указала дирижер «Детской филармонии» Юлия Баранчикова. Свое мнение она высказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

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«Во многих музыкальных школах сейчас нет дисциплины оркестра, а в некоторых нет даже дисциплины ансамбля, где ребята учатся играть вместе», - рассказала гостья студии.

Между тем, по её словам, эти дисциплины способствуют развитию молодых музыкантов. «Я сама с раннего детства играла в ансамблях, и это мне очень помогло в будущем», - отметила Юлия Баранчикова.

Напомним, что в проекте «Детская филармония» участвуют 90 ребят из детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области. Детский оркестр русских народных инструментов собрал в своем составе 67 учеников по классу балалайки, домры, баяна, гуслей, аккордеона и ударных. В детский камерный оркестр вошли 23 начинающих музыканта по классу скрипки и виолончели.