Следующий концерт «Детской филармонии» пройдёт в июне

17:51, 30 марта 2023, ПАИ

Следующий концерт в рамках проекта «Детская филармония» пройдет в июне, сообщила дирижер проекта Юлия Баранчикова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

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Она рассказала, что идеей концерта станут вредные советы. Актеры театра будут показывать различные действия на сцене, а дети будут сопровождать это игрой на музыкальных инструментах.

Точной даты концерта пока что нет, но известно, что он пройдёт в БКЗ областной филармонии.

Напомним, что в проекте «Детская филармония» участвуют 90 ребят из детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области. Детский оркестр русских народных инструментов собрал в составе 67 учеников по классу балалайки, домры, баяна, гуслей, аккордеона и ударных. В детский камерный оркестр вошли 23 начинающих музыканта по классу скрипки и виолончели.