Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Следующий концерт «Детской филармонии» пройдёт в июне

Следующий концерт в рамках проекта «Детская филармония» пройдет в июне, сообщила дирижер проекта Юлия Баранчикова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Она рассказала, что идеей концерта станут вредные советы. Актеры театра будут показывать различные действия на сцене, а дети будут сопровождать это игрой на музыкальных инструментах.

Точной даты концерта пока что нет, но известно, что он пройдёт в БКЗ областной филармонии.

Напомним, что в проекте «Детская филармония» участвуют 90 ребят из детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области. Детский оркестр русских народных инструментов собрал в составе 67 учеников по классу балалайки, домры, баяна, гуслей, аккордеона и ударных. В детский камерный оркестр вошли 23 начинающих музыканта по классу скрипки и виолончели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2023

Любители интеллектуальных игр сразились в псковском «Лофте»
30 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие циркового конкурса «Псковский скоморох»
30 марта 2023

Псковский дирижёр указала на проблему в музыкальном образовании
30 марта 2023

Дирижер «Детской филармонии» рассказала о цели проекта
30 марта 2023

Международный цирковой фестиваль открылся в Пскове
30 марта 2023

Псковский театр драмы ввёл скидку для пенсионеров
30 марта 2023

Дирижер проекта «Детская филармония» станет новым гостем программы «Минкульт»
29 марта 2023

Подготовка к опере «Алеко» идёт в Псковском БКЗ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...