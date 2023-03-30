Туристы раскупили места в псковских гостиницах на майские праздники

17:30, 30 марта 2023, ПАИ

В псковских гостиницах не осталось свободных номеров на двоих и более гостей в период с 6 по 10 мая, сообщила ПАИ председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

По ее словам, помимо номеров в гостинице, практически закончились места для записи на майские туры по Псковской области. Сейчас на многие из них запись ведётся только в лист ожидания, на случай, если кто-то откажется.

«Гостиничные номера на майские праздники в Пскове начинают продавать ещё в начале года, и сейчас уже практически все отели встают на стоп, так как не имеют свободных номеров на начало мая», – сказала Светлана Баранова.