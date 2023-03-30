Более 50 приусадебных участков подтоплены в Псковской области

18:14, 30 марта 2023, ПАИ

52 приусадебных участка в четырех населенных пунктах Псковской области остаются в зоне подтопления. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении МЧС.

Три приусадебных участка подтоплены в деревне Неелово-2 Псковского района. Местная администрация провела подворовой обход подтопленных территорий. «Жизнедеятельность не нарушена, в домах воды нет», - подчеркнули в ведомстве.

«Проводится откачка воды с приусадебных участков силами пожарно-спасательных частей в составе шести человек на одной единице техники. Работает насос ПН-70, две магистральные линии выведены в поле через железнодорожное полотно. За 29 марта 2023 имеется положительная динамика - вода отступила на 4 сантиметра», - отметили в МЧС.

Также разрушен пешеходный подвесной мост через реку Череха в деревне Большие Невадици в Псковском районе. Транспортное сообщение не нарушено.

20 приусадебных участков подтоплено в деревне Волчицкое Новорожевского района. Эвакуация не требуется.

29 марта в Порхове вода отступила на 4 см. Всего по Порховскому району подтоплен 21 приусадебный участок. Подтопленных жилых домов нет.

Режимы повышенной готовности введен ы Дедовичском, Новоржевском, Бежаницком и Порховском районе.

Подтоплено пять участков региональной дороги деревня Красные Горки - деревня Бокач (Дедовичский район). Ограничено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами, есть объезд. На подтопленных участках автодороги организована переправа на грузовом автомобиле.

В Бежаницком районе подтопило восемь приусадебных участков в населенном пункте Райская. Совместно с представителями органов местного самоуправления МЧС провело подворовой обход.