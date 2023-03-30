Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 50 приусадебных участков подтоплены в Псковской области

52 приусадебных участка в четырех населенных пунктах Псковской области остаются в зоне подтопления. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении МЧС.

Три приусадебных участка подтоплены в деревне Неелово-2 Псковского района. Местная администрация провела подворовой обход подтопленных территорий. «Жизнедеятельность не нарушена, в домах воды нет», - подчеркнули в ведомстве.

Фото: газета «Земля Новоржевская»

«Проводится откачка воды с приусадебных участков силами пожарно-спасательных частей в составе шести человек на одной единице техники. Работает насос ПН-70, две магистральные линии выведены в поле через железнодорожное полотно. За 29 марта 2023 имеется положительная динамика - вода отступила на 4 сантиметра», - отметили в МЧС.

Также разрушен пешеходный подвесной мост через реку Череха в деревне Большие Невадици в Псковском районе. Транспортное сообщение не нарушено.

20 приусадебных участков подтоплено в деревне Волчицкое Новорожевского района. Эвакуация не требуется.

29 марта в Порхове вода отступила на 4 см. Всего по Порховскому району подтоплен 21 приусадебный участок. Подтопленных жилых домов нет.

Режимы повышенной готовности введен ы Дедовичском, Новоржевском, Бежаницком и Порховском районе.

Подтоплено пять участков региональной дороги деревня Красные Горки - деревня Бокач (Дедовичский район). Ограничено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами, есть объезд. На подтопленных участках автодороги организована переправа на грузовом автомобиле.

В Бежаницком районе подтопило восемь приусадебных участков в населенном пункте Райская. Совместно с представителями органов местного самоуправления МЧС провело подворовой обход.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2023

Более 50 приусадебных участков подтоплены в Псковской области
30 марта 2023

Пять лет колонии получил уклонившийся от мобилизации пскович
30 марта 2023

Фура с цементом опрокинулась в Усвятском районе
29 марта 2023

5 деревень остаются без света в Великолукском районе

29 марта 2023

В двух районах области введён повышенный режим готовности из-за паводка
29 марта 2023

Помощь в возобновлении энергоснабжения прибудет из соседних регионов
29 марта 2023

Дополнительные силы направят в районы для устранения последствий паводка
29 марта 2023

Убитым таксистом оказался магистрант ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...