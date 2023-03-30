Строительство тепловых сетей запланировано в Острове

22:37, 30 марта 2023, ПАИ

600 миллионов рублей будет направлено на строительство тепловых сетей в военном городке Остров-3, сообщает глава региона в своём телеграмм-канале.

Пятилетнюю программу модернизации коммунальной инфраструктуры области обсудил глава региона совместно с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым.

«На федеральном уровне уже одобрены работы по строительству тепловых сетей», — уточнил Михаил Ведерников.