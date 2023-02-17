Чем отличается VPS от хостинга, объяснили специалисты

14:21, 31 марта 2023, ПАИ

Понятие VPS-сервера. Понятие виртуального хостинга. Как и зачем выбирают хостинг. Как и для чего выбирают VPS. Отличия VPS от хостинга. Особенности хостинга и VPS.

Чем отличается VPS от хостинга?

Обычный хостинг и VPS относятся к категории популярных разновидностей хостинга, которые работают на базе одного физического компьютера. Все современные серверы наделены необходимой мощностью, они отличаются наличием достаточного количества свободной памяти, оптимальным набором ресурсов для конкретного списка проектов. Поэтому происходит рациональное деление всех ресурсов, чтобы клиент не переплачивал, а его сайт использовал нужное количество ресурсов.

Однако между VPS и обычным хостингом отмечают существенные отличия, о которых важно помнить во время аренды одного из них:

- Виртуальный хостинг имеет общее ядро, одну ОС, а все ресурсы процессора и дисковое пространство делятся между несколькими клиентами. Несмотря на то, что доступ к хостингу имеется только у одного клиента, он не сможет выполнять перезагрузку хостинга, производить тонкие настройки.

- Сервер виртуального типа является 100%-м аналогом физического компьютера. Причем хостинг VPS от известной компании имеет отдельный диск, процессор. Наличие прав root открывает перед клиентами множество возможностей – перезагрузка, тонкая настройка, замена одной ОС на другую.

Выбирая, что именно арендовать, необходимо отталкиваться от собственного бюджета, опыта, знаний в данной сфере и масштабов собственного интернет-портала.

Кому необходимо выбрать хостинг:

В первую очередь хостинги станут полезными для современного бизнеса, который только «вливается» в онлайн-среду. Это могут быть различные лендинги, сайты-визитки, личные блоги и небольшие интернет-магазины.

Выбор в сторону обычного хостинга лучше всего делать в следующих случаях:

- Если у клиента совершенно нет опыта в администрировании и при этом он не желает тратить собственное время на изучение данной информации.

- Если у клиента имеется стандартный набор требований к собственному интернет-порталу: наличие одного движка с открытым кодом, использование конструктора с набором стандартных опций, минимальный набор базовых приложений и другое.

- Если у клиента имеется маленький проект и при этом ограниченный бюджет. В таком случае купить VPS не получится.

- Если для работы достаточно минимального количества ресурсов, а в будущем не планируется рост трафика, объемов информации, что находится на интернет-портале.

В результате удастся арендовать место на хостинге, запуская собственный проект в работу.

Кому необходимо выбрать VPS:

Среди основных преимуществ в процессе аренды VPS отмечают полную свободу действий, как во время активной работы, так и во время подготовки к настройке.

Представленный сервер станет полезным и практичным решением для следующего списка проектов:

- Сайты и прочие проекты, которые в будущем будут стремительно развиваться, работающие в условиях высоких нагрузок.

- Проекты, интернет-порталы, нуждающиеся в обязательной тонкой настройке, которую не сможет обеспечить обычный хостинг.

Выбирая такой сервер, необходимо изначально иметь опыт и навыки администрирования (или иметь в своей команде человека, готового взять на себя данную роль). Ведь аренда VPS-сервера, предложенная по ссылке, предполагает сложную работу, которую часто сравниваются с работой над физическим сервером. В случае необходимости клиент всегда может воспользоваться услугами администратора от хостинг-провайдера. В результате решением всех вопросов занимается опытный специалист, готовый предоставить собственные услуги.

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