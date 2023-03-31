Эксперты дали советы по написанию отзыва о провайдере

11:07, 31 марта 2023, ПАИ

Пользовательские отзывы о провайдерах. Особенности написания отзывов. Полезная информация в отзывах пользователей. Преимущества комментариев о провайдерах.

Отзывы пользователей о хостинг-провайдерах:

Поиск определенного хостинг-провайдера сопровождается обязательным поиском различных форумов и прочих сайтов, на которых пользователи охотно делятся своими отзывами о сотрудничестве с тем или иным хостером. Причем важно быть внимательными и читать отзывы на проверенных источниках. Ведь некоторые недобросовестные провайдеры закупают положительные отзывы и размещают их на всевозможных площадках. Как правило, наибольшее количество купленных откликов встречается именно в социальных сетях.

В своих отзывах пользователи уделяют внимание следующему списку критериев:

- Цена предложенных услуг. Изучая отзывы о хостингах на интернет-портале, каждый клиент сравнивает стоимость предложенных тарифных планов от разных хостеров, чтобы выбрать лучшего из лучших.

- Скорость. В этом случае учитывается сразу несколько факторов: скорость ответа от техподдержки и скорость работы сервера, а значит, и скорость работы всех проектов, которые на нем находятся.

- Надежность. Этот критерий зависит от того, насколько качественно функционирует система защиты каждого провайдера.

По каждому из вышеуказанных пунктов пользователи выставляют оценки, от которых зависит будущий рейтинг компании.

Как написать грамотный отзыв о компании-провайдере?

Несмотря на огромное количество комментариев по каждому из хостеров, далеко не все несут конкретную информационную важность. Чтобы отзыв был действительно полезным для аудитории, важно помнить про несколько основных факторов:

- Обязательно нужно перечислить все имеющиеся услуги с тарифными планами, не забывая про их стоимость. Даже если клиент использовал только один тариф, нужно упомянуть про остальные услуги, которыми можно будет воспользоваться.

- Указать отсутствие или наличие бесплатного SSL-сертификата, наличие автоматического бэкапа.

- Указать количество дней бесплатного пользования сервером – тестовый период. Однако данный период предлагают далеко не все компании. Минимальный срок – 7 дней, а максимальный – 30 дней.

- Рассказываем про панель управления, про удобство пользования данной панелью. В отдельных ситуациях провайдеры предлагают на выбор сразу несколько панелей.

Что касается жестких дисков, большинство современных хостеров уже давно перешли на SSD, которые считаются скоростными и удобными в работе.

Преимущества отзывов о хостинг-провайдерах:

Многие владельцы сайтов, которые находятся в активном поиске подходящего провайдера, недооценивают отзывы других пользователей. Чтобы отыскать идеальную компанию, необходимо использовать все возможные способы и методы – читать отклики других клиентов, знакомиться с экспертным мнением, внимательно изучать официальный сайт хостера.

Среди преимуществ, которые смогут предоставить пользовательские отзывы, отмечают:

- Возможность заранее ознакомиться со всеми «подводными камнями».

- Возможность узнать про различные акции, скидки, бонусы и прочие специальные предложения для новых клиентов.

- Выбрать подходящий тариф, сравнивая между собой сразу несколько тарифных планов.

- Узнать про отношение провайдера к своим клиентам, как происходит процесс сотрудничества.

В результате отклики упрощают процесс поиска подходящей компании. Каждый клиент в своих комментариях обращает внимание на действительно полезные факты, о которых часто замалчивают провайдеры. Используя отзывы о хостинг-провайдерах по ссылке, происходит формирование окончательного рейтинга компаний.

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