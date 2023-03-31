Как убить в себе обжору, расскажут на «Серебряном дожде»

12:26, 31 марта 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 марта, в 14:00. Собеседником ведущих станут главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и фитнес-тренер Ольга Бородулина.

- Каюсь, грешен: какие вредные привычки есть у каждого из нас?

- Мечите пореже: почему вечером хочется съесть слона, запив лимонадом?

- «Слова вы все какие-то говорите»: все ли «пищевые» термины про болезнь?

- Спасите-помогите: как убить в себе обжору?

- Гиподинамия – это не зарядка для гиппопотамов.

- Что стар, что мал: диванное равноправие.

- Как заставить себя больше двигаться?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».