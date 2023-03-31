Итоги конкурса «Его Величество, родное наше слово» подвели в Пскове

18:09, 31 марта 2023, ПАИ

Итоги творческого конкурса «Его Величество, родное наше слово» подвели в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева в Пскове. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной системы.

В конкурсе приняли участие школьники со всей Псковской области, а в состав жюри вошли известные современные российские авторы, члены Союза детских и юношеских писателей: Юлия Логвиненко, Екатерина Земляничкина и Наталья Спехова.

Итоги конкурса подвели в двух номинациях. Среди победителей — школьники из Великих Лук, Струг Красных и Невеля. В номинации «Сила русского слова» на конкурс поступило 92 видеозаявки. Ребята читали произведения именитых мастеров слова, также было представлено произведение собственного сочинения «Я люблю свою страну и язык я свой люблю» в исполнении Марии и Егора Никитенко. В номинации «Магия слов» члены жюри оценили 48 поэтических и прозаических сочинений в литературной форме тавтограмма.

Все присланные на конкурс видео можно посмотреть по ссылке: vk.com/video/playlist/-12518403_55796747

Победители в номинации «Сила русского слова» в возрастной категории 7-9 лет:

I место — Ярослав Реш и Владислав Филимонов;

II место — Виктория Шаврова и Диана Кириллова;

III место — Виктория Веснина и Василиса Колесникова.



В возрастной категории 10-12 лет:

I место — Ульяна Харченко;

II место — Олег Полло;

В возрастной категории 13-14 лет:

I место — Мария Павлова,

II место — Полина Васильева;

III место — Софья Никитина.

Победители в номинации «Магия слов» в возрастной категории 7-9 лет:

I место— Кирилл Каширин; II место— Василиса Колесникова; III место — Екатерина Филина.



В возрастной категории 10-12 лет:

I место — Елизавета Филина,

II место — Кира Николаева;

III место — Даша Пименова.



В возрастной категории 13-14 лет:

I — Владислав Буров;

II — Анастасия Потрясова;

III — Марина Костюшко.

Лучшие работы в номинации "Магия слов" можно увидеть по ссылке.

Кроме того, конкурсную работу Владислава Бурова «Роскошная русская речь» опубликуют в журнале «Клуб», а работы других псковских победителей — в детском журнале «Вверх тормашками».

Наградой для всех финалистов конкурса стали книги и мастер-класс по каллиграфии.



Все присланные на конкурс видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, конкурс «Его Величество, родное наше слово» посвящён Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ и приурочен к традиционной Неделе детской и юношеской книги. Этот конкурс псковские библиотекари организовали и провели при поддержке Управления культуры Администрации города Пскова и общероссийской общественной организации «Союз детских и юношеских писателей».