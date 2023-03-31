Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Итоги конкурса «Его Величество, родное наше слово» подвели в Пскове

Итоги творческого конкурса «Его Величество, родное наше слово» подвели в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева в Пскове. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной системы.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В конкурсе приняли участие школьники со всей Псковской области, а в состав жюри вошли известные современные российские авторы, члены Союза детских и юношеских писателей: Юлия Логвиненко, Екатерина Земляничкина и Наталья Спехова.

Итоги конкурса подвели в двух номинациях. Среди победителей — школьники из Великих Лук, Струг Красных и Невеля. В номинации «Сила русского слова» на конкурс поступило 92 видеозаявки. Ребята читали произведения именитых мастеров слова, также было представлено произведение собственного сочинения «Я люблю свою страну и язык я свой люблю» в исполнении Марии и Егора Никитенко. В номинации «Магия слов» члены жюри оценили 48 поэтических и прозаических сочинений в литературной форме тавтограмма.

Все присланные на конкурс видео можно посмотреть по ссылке: vk.com/video/playlist/-12518403_55796747

Победители в номинации «Сила русского слова» в возрастной категории 7-9 лет:
I место — Ярослав Реш и Владислав Филимонов;
II место — Виктория Шаврова и Диана Кириллова;
III место — Виктория Веснина и Василиса Колесникова.

В возрастной категории 10-12 лет:
I место —  Ульяна Харченко;
II место —   Олег Полло;

В возрастной категории 13-14 лет:
I место — Мария Павлова,
II место — Полина Васильева;
III место — Софья Никитина.  

Победители в номинации «Магия слов» в возрастной категории 7-9 лет:

I место— Кирилл Каширин;                                                                                                                                                                                                                                                                II место— Василиса Колесникова;                                                                                                                                                                                                                                                    III место — Екатерина Филина.


В возрастной категории 10-12 лет:
I место —  Елизавета Филина,
II место — Кира Николаева;
III место —  Даша Пименова.

В возрастной категории 13-14 лет: 
I —  Владислав Буров;
II — Анастасия Потрясова;
III — Марина Костюшко. 

Лучшие работы в номинации "Магия слов" можно увидеть по ссылке.

Кроме того, конкурсную работу Владислава Бурова «Роскошная русская речь» опубликуют в журнале «Клуб», а работы других псковских победителей — в детском журнале «Вверх тормашками».

Наградой для всех финалистов конкурса стали книги и мастер-класс по каллиграфии.

Все присланные на конкурс видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, конкурс «Его Величество, родное наше слово» посвящён Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ и приурочен к традиционной Неделе детской и юношеской книги. Этот конкурс псковские библиотекари организовали и провели при поддержке Управления культуры Администрации города Пскова и общероссийской общественной организации «Союз детских и юношеских писателей». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2023

Музей-заповедник «Изборск» переходит на летний режим работы
31 марта 2023

Икону Корсунской Богоматери покажут в Изборском музее
31 марта 2023

Оперой «Алеко» откроется фестиваль русской музыки в Пскове

31 марта 2023

«Пиковую даму» в сотый раз сыграют в Псковском драмтеатре
31 марта 2023

«Благая весть весны» ждёт посетителей псковского музея 7 апреля
30 марта 2023

В Псково-Печерском монастыре обнаружено остроаврийное состояние пристройки
30 марта 2023

Трёхмерную модель сквера Пушкина в Великих Луках представили школьники
30 марта 2023

В Пскове появится образовательное учреждение для одарённых детей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...