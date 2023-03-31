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Восьмой том книги «Солдаты Победы» презентовали в Острове

Восьмой том книги «Солдаты Победы», который рассказывает о вернувшихся живыми с фронтов Великой Отечественной войны островичах, презентовали в Центре культуры «Юбилейный» города Острова. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: районная газета «Островские вести»

На презентацию собрались родственники и близкие фронтовиков, ветераны, представители правительства Псковской области, администрации Островского района, председатель Совета ветеранов Псковской области Николай Груздов, руководители предприятий и организаций, военнослужащие Островского гарнизона, школьники и общественность города.

Перед присутствующими выступил глава Островского района Дмитрий Быстров, он выразил благодарность всем, кто в течение полутора лет по крупицам собирал материалы - воспоминания, документы, фотографии.

«Это благодаря их труду мы имеем возможность презентовать сегодня книгу «Солдаты Победы», которую можно назвать Книгой Памяти. Ведь очевидцы войны, к сожалению, уходят, и только благодаря книгам мы имеем возможность прикоснуться к судьбам ветеранов. Как сказал мне почетный гражданин города Острова Николай Карпов — сын последнего освободителя Острова, всё может уйти, а книга — это единственное, что останется», — сказал Дмитрий Быстров.

Глава муниципалитета вручил почётные грамоты людям, которые внесли существенный вклад в создание островского тома книги.

С важным событием в жизни района присутствующих также поздравил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области — начальник отдела правовой и кадровой работы Владимир Куприн. «Основа нашего патриотизма — это историческая память. И сегодня все причастные к этому событию, внесшие свой вклад в важную работу — создание книги «Солдаты Победы», должны чувствовать свою сопричастность к большому делу, которое они сделали», — сказал он.

Владимир Куприн зачитал приветственный адрес от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой — заместителя редакционной коллегии, которая не смогла приехать на презентацию. «Цель данного проекта — увековечить память о тех, кто отстоял свободу нашего Отечества, вернулся к родным и близким с победой», — отметил он.

Главный редактор многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко рассказал о том, как проходила работа над созданием восьмого тома книги, какие трудности возникали, какая важная, трудная и значимая работа проделана. В заключение он пожелал всем удачи, так как работа не завершена, пока не увековечена память последнего солдата Победы.

Мероприятие продолжилось воспоминаниями ветеранов, которые также вошли в книгу. А в заключение прошло вручение восьмого тома книги «Солдаты Победы» руководителям предприятий и организаций, которые приняли участие в ее создании.

В восьмом томе книги «Солдаты Победы» рассказывается о 959 уроженцах Островского района, вернувшихся живыми с полей Великой Отечественной войны. В структуре нового тома есть вступительная статья, раздел «На той войне…», который включает документы и воспоминания о ветеранах, фотовклейка.

Кроме того, в книге можно найти раздел «Всем смертям назло». Он состоит из 81-й фамилии фронтовиков, которые считались погибшими или пропавшими без вести. Среди них 25 островичей. Бойцы даже были включены в Книгу Памяти Псковской области и других регионов, их имена значились на мемориалах и обелисках. Но, как выяснилось в ходе работы над изданием, все они вернулись домой.

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