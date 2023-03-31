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Общество

70% людей переедают, заявила псковский врач

70% людей переедают, заявила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Процентов 70 людей не просто едят, а переедают, - отметила специалист. - Времени на еду не хватает, всё на бегу, зато потом поглощаем всё, что есть в холодильнике, и плюхаемся на диван со словами: «Я переел!» Потом корим себя за это и по кругу начинаем заедать стресс».

Мария Отраднова добавила, что еда стала способом отдохнуть от рабочего стресса и дел.

В свою очередь фитнес-тренер Ольга Бородулина подтвердила эти слова, уточнив, что еда – самый простой способ получить удовольствие.

 

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