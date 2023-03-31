Еда тоже может быть наркотиком – фитнес-тренер из Пскова

16:41, 31 марта 2023, ПАИ

Еда тоже может быть наркотиком, сказала фитнес-тренер Ольга Бородулина в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Если человеку не хватает хороших эмоций, мозг кричит, что ему плохо, и вместо хороших эмоций через чувства, мы получаем их через еду. Это примерно как с наркотиками. Всё начнется с булочки, но ею, конечно, не ограничится. Если не суметь остановиться, постепенно весь негатив и стрессы будут перекрываться бесконечным компульсивным перееданием», - предупредила Ольга Бородулина.

С каждым годом количество расстройств пищевого поведения увеличивается. В частности, компульсивным перееданием страдает каждый второй, отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

«Мозг в конце концов перестаёт подавать сигналы о том, что организм сыт. Он в прямом смысле отключается. Это проблемы даже психологического плана скорее, которые корректируются работой с психологами и иногда медикаментозно. Особенно часто этим страдают девочки-подростки. Подростков может вогнать в булимию, анорексию или компульсивное переедание одна случайно брошенная фраза или обработанные картинки из интернета», - констатировала врач.

По словам Ольги Бородулиной, необходимо объяснять подросткам, что «модельная фигура - это нездорово, а потому некрасиво». Когда у девушки торчат ключицы и рёбра – это ненормально», - добавила тренер.

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